Prorogati i lavori sulla SS33 del Sempione a Varzo

Il tratto della SS33 del Sempione tra il km 132+100 e il km 132+500, a Varzo, resterà interessato da lavori di posa di cavi in fibra ottica fino al 3 dicembre 2025. Lo comunica Anas, che ha disposto la proroga dell’ordinanza n. 799/2025/TO, a causa della particolare conformazione rocciosa del terreno che ha richiesto tempi più lunghi per la realizzazione dei lavori.

Le misure previste rimangono invariate: il restringimento della carreggiata destra e la chiusura della rampa di svincolo con la SP 166 (Varzo sud). Il cantiere è gestito dalla società Ultranet srl e l’intervento fa parte di un progetto più ampio di potenziamento della rete di comunicazione sul territorio.