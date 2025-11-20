Viadotto Gagnone, Anas conferma la riapertura a doppio senso entro fine novembre

In data 18 novembre si è tenuto un incontro tra la Struttura Territoriale Anas Piemonte e Valle d’Aosta e gli amministratori dei comuni di Druogno e Santa Maria Maggiore e il Presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Vigezzo, in rappresentanza degli amministratori vigezzini.

L'incontro ha focalizzato l'attenzione sullo stato di avanzamento dei lavori attualmente in corso sull’impalcato del Viadotto Gagnone, situato lungo la S.S. 337.

Da parte delle amministrazioni locali è stato chiesto di garantire il completamento delle opere di ripristino della struttura dell'impalcato del ponte, al fine di consentire la riapertura della circolazione a doppio senso nel più breve tempo possibile, anche in ragione dell'approssimarsi del periodo invernale ed in concomitanza degli eventi previsti per il Ponte dell'Immacolata e le Festività Natalizie.

Anas ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori e il cronoprogramma delle lavorazioni da eseguire, comunicando che l’ultimazione delle fasi di ripristino dei ferri di armatura, attualmente in corso, e di getto di completamento delle solette avverrà entro la fine del mese di novembre.

A seguito del completamento di tali lavorazioni potranno essere effettuate le operazioni atte a garantire la riapertura a doppio senso di marcia, mediante l’impermeabilizzazione dell’impalcato e la stesa dei conglomerati bituminosi, posticipando il completamento della totalità dei lavori sull’impalcato a partire dal mese di marzo.

Anas ha comunque assicurato che, anche in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, verrà comunque consentita la riapertura a doppio senso di marcia del viadotto entro la fine del mese di novembre.