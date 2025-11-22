Il 28 novembre sciopero generale: stop ai treni per 24 ore

Un nuovo sciopero generale è stato indetto per venerdì 28 novembre, coinvolgendo tutte le categorie del settore pubblico e privato. A proclamare l’agitazione sono i sindacati Cub, Usb e altre sigle aderenti.

La protesta avrà un impatto significativo sui trasporti, in particolare sul servizio ferroviario. Il personale del Gruppo Fs Italiane e di Trenord incrocerà le braccia, con treni a rischio dalle 21 del 27 novembre fino alle 21 del giorno successivo.

Nel corso dello sciopero sono previsti possibili ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso. Disagi potrebbero verificarsi anche prima dell’avvio ufficiale e dopo la conclusione dell’agitazione, creando ulteriori difficoltà ai pendolari del Novarese e del Vco.