Giubileo delle famiglie e dei bambini: un grande incontro diocesano al Santuario di Boca

La Diocesi di Novara invita tutte le famiglie, i bambini e gli operatori di pastorale familiare a vivere insieme il Giubileo delle Famiglie e dei Bambini, in programma sabato 4 ottobre 2025, alle ore 15.00, presso il Santuario di Boca, alla presenza del vescovo mons. Franco Giulio Brambilla. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano per la famiglia.

Il programma della giornata

L’accoglienza delle famiglie inizierà già dalle 14.30, con momenti di animazione per i bambini. Dalle 15.00 si entrerà nel vivo con:

Catechesi e preghiera comunitaria

Pellegrinaggio verso il Santuario, segno del cammino giubilare

Celebrazione eucaristica alle ore 17.00 presieduta dal vescovo

Parallelamente, i bambini vivranno un percorso giubilare su misura, guidati da animatori e catechisti in collaborazione con l’Ufficio Catechesi e Liturgia diocesano, per poi unirsi ai genitori nella celebrazione della Santa Messa.

Un’occasione di fede e comunità

Al termine della giornata verrà anche presentato il programma pastorale diocesano per le famiglie relativo al nuovo anno, offrendo spunti e percorsi per camminare insieme come comunità ecclesiale.

Per motivi organizzativi, la diocesi invita tutti gli interessati a procedere con l’iscrizione online tramite l’apposito link.