Macugnaga investe sul turismo montano: approvato il progetto per un nuovo impianto di risalita

Prosegue l’impegno del comune di Macugnaga per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti di risalita. Tramite una delibera del commissario straordinario – che, va ricordato, sostituisce temporaneamente il sindaco dopo le vicende giudiziarie che hanno riguardato il comune – è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sostituzione dell’impianto nel comprensorio sciistico Pecetto-Burki-Belvedere.

L’intervento, del valore complessivo di 998.000 euro, rientra nel bando “Investimenti sistema neve regione Piemonte 2025-2030”, che sostiene lo sviluppo e la riqualificazione degli sport montani. Il progetto si propone di migliorare l’accessibilità e l’esperienza degli utenti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. Il progetto sarà candidato al Fondo sviluppo e coesione 2021/2027, nell’ambito dell’accordo tra governo e regione Piemonte.