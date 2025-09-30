Temperature sotto la media, a Crodo riscaldamento già in funzione

Il comune di Crodo ha emesso un’ordinanza sindacale per anticipare l’accensione degli impianti termici a combustione destinati al riscaldamento. La decisione è stata presa a causa delle condizioni climatiche anomale, con temperature inferiori alla media stagionale e piogge previste nei giorni successivi.

Secondo quanto stabilito dal comune, dunque, è già possibile accendere gli impianti di riscaldamento – che normalmente verrebbero accesi dal 15 ottobre – per un massimo di 7 ore giornaliere, tra le 5.00 e le 23.00. La temperatura massima interna non deve superare i 20 gradi, ad eccezione degli edifici industriali e artigianali, che prevedono un limite di 18 gradi.