Volontari Aib in esercitazione: una giornata di formazione sul campo FOTO

Una domenica all’insegna della formazione e della collaborazione per i volontari degli Aib domesi. Le squadre delle aree di base 14 e 18 si sono ritrovate per una giornata di esercitazioni pratiche con l’obiettivo di testare e approfondire l’utilizzo delle attrezzature in dotazione al sistema Aib Provinciale.

Le attività sono iniziate con l’allestimento della linea ad alta pressione, per poi proseguire con le prove delle idrovere e con un ripasso sulle diverse tipologie di moduli AIB montati sugli automezzi. Un’occasione utile non solo per consolidare le competenze tecniche, ma anche per scambiarsi esperienze e sensazioni maturate sul campo.

A corollario delle esercitazioni, non è mancato un momento conviviale.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli organizzatori ''ai volontari che hanno partecipato con impegno e alla Società Domobianca 365, che ha messo a disposizione spazi, supporto e accoglienza per la buona riuscita dell’iniziativa''.