Ricercato per maltrattamenti in famiglia: 30enne ligure arrestato a Domodosola

Nell’ambito delle attività di controllo della frontiera terrestre e del territorio, nei giorni scorsi, durante un controllo di polizia a bordo del treno Eurocity 41 proveniente dalla Svizzera, gli agenti del settore polizia di frontiera di Domodossola ha rintracciato un cittadino italiano, trentenne, domiciliato a Rapallo (GE), risultato destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Gli agenti della polizia di Stato hanno accertato che il soggetto era ricercato per l’esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dall’autorità giudiziaria competente per maltrattamenti in famiglia. In particolare, l’uomo era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura che aveva interrotto il 21 luglio scorso, rendendosi di fatto inadempiente e irreperibile.

Informato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova e notiziato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Verbania, gli agenti della polizia di Stato hanno dato esecuzione al provvedimento, conducendo direttamente l’uomo presso il domicilio indicato nell’ordinanza, a Rapallo.