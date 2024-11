Il Civico Corpo Musicale in festa per Santa Cecilia

Il Civico Corpo Musicale festeggia santa Cecilia, la patrona della musica.

Domenica 24 novembre, come da tradizione, l'appuntamento sarà alle 9.30 presso la Casa anziani di Domodossola per un saluto musicale agli ospiti della struttura. Dopo questo momento, alle ore 10 il Civico Corpo Musicale sfilerà per le vie del centro storico.

Sono previste due tappe musicali: una in piazza Mercato e una in piazza Repubblica dell'Ossola di fronte al Municipio. A seguire in Collegiata sarà celebrata la Messa dedicata alla memoria dei soci defunti. Ai festeggiamenti di domenica parteciperà anche il Gruppo Folk città di Domodossola che da anni collabora attivamente con il Corpo musicale, accompagnando la musica con le tradizioni della città.

Il Corpo Musicale domese è un istituzione presente sul territorio da più di 160 anni ed è l'unica realtà nel Vco ad essere Civica. Questo riconoscimento crea un legame ancora più forte con la città. Conta circa 40 elementi diretti dal maestro Fabrizio Bionda.