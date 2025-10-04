Trasferte difficili per Ornavassese, Gravellona e Piedimulera

Dufour Varallo-Ornavassese; Juventus Domo-Ceversama; Banchetta Colleretto-Piedimulera; Città di Casale-Gravellona.

Questi gli impegni della V giornata di Promozione per le squadre del Vco.

La capolista Juventus Domo torna al Curotti dopo la trasferta vittoriosa di Ivrea e accoglie il Ceversama reduce da una vittoria, un pari e due sconfitte.

Difficili test per le altre. Il Gravellona va in casa di quella che molti definiscono la squadra da battere del girone: il Città di Casale, squadra blasonata che non nasconde la voglia di ritornare in campionati più adatti ad una società che ha fatto la storia del calcio piemontese.

Non facile la trasferta in Valsesia per l’Ornavassese che dopo l’esordio vittorioso con l’Ivrea ha infilato tre ko di fila. La Dufour Varallo non ha mai perso e vanta una delle migliori difese del torneo.

Il Piedimulera vede sulla sua strada il Banchette Colleretto, terzo in classifica a soli due punti della vetta, con nel carniere tre vittorie e un pari.

L’Arona, che ospiterà l’Orizzonti Canavese, squadra che naviga sul fondo, cercherà la terza vittoria di fila.

In programma anche Virtus Vercelli-Quincinetto Tavagnasco; Lupetti Bianchi Trino-Ivrea; Gattinara-Union Novara.