La capolista Feriolo sul difficile campo della Varzese

Non si preannuncia una trasferta facile per la capolista Feriolo. La squadra di Passardo salirà sulle rive del Diveria, in casa di una Varzese che in casa vende cara la pelle. Tre punti separano le due formazioni. I lacuali sono a 7, gli ossolani a 4. Domenica hanno vinto entrambe, i primi in casa con la Cannobiese, i secondi a Cameri.

L’Omegna ospita un Vogogna che ha iniziato male. I rossoneri hanno 6 punti e si trovano dietro il duo di testa Feriolo-Momo. Mentre il Vogogna naviga sul fondo con un solo punto. I pronostici sono impietosi ma il calcio propone incertezze.

Il Bagnella viaggia verso Quarona mentre l’Esio Verbania sarà in quel di Cameri. Partita interna perla Virtus Villa che riceve il Dormelletto Comignago mentre la Cannobiese ospita l’Agrano.

La giornata offre anche: Carpignano-Romagnano; Sizzano-Momo.