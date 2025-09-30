Promozione, prosegue la corsa della Juventus Domo

Per chi ancora guarda la differenza reti – particolare d’altri tempi lo ammettiamo – vede un otto per i granata ossolani. La quarta vittoria per la Juventus Domo porta la firma di De Bei. Un 1 a 0 che cuba il doppio perché colto a Ivrea, terra di blasone. I granata non si fermano e tengono ben saldo il comando della Promozione. Nascondersi non vale più e la truppa di Nino non molla. Con 12 reti fatte (4 subite) la squadra conferma la sua prolificità. Per le altre squadre del Vco invece solo il Gravellona collezione un punto, pareggiando in casa contro il Gattinara; la rete è di Bionda. Cadono di misura (1-0) Ornavassese e Piedimulera. I primi in casa contro il forte Città di Casale. I neri mostrano voglia e grinta ma il gol del pari non arriva.

Il Piedimulera vede arrivare il quarto ko di fila. I Lupetti Bianchi Trino vincono di misura ma i gialloblu lamentano alcune decisioni arbitrali contro, tanto che le proteste costano a Poma l’espulsione.

Bene l’Arona. Capacchione e Giordani firmano il successo in quel di Novara, casa Union. Dopo i due ko all’avvio gli aronesi hanno trovato la verve giusta, mettendo fieno in classifica.

Classifica: Juventus Domo 12: Lupetti Trino, Città di Casale, Banchette Colleretto 10; Virtus Vercelli 9; Dufour Varallo 8; Quincinetto Tavagnasco 7; Arona, Gattinara 6; Ceversama 4; Ornavassese, Ivrea 3; Gravellona 2; Piedimulera, Orizzonti Canavese, Union Novara 0.