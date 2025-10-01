''Siamo partiti bene ma la schiera delle pretendenti alla vittoria quest'anno è folta''

‘’E’ vero: siamo partiti bene, stiamo giocando bene e siamo tutti contenti ma la strada è lunga’’.

Getta un po’ di acqua sul fuoco Michael Nino, allenatore di una Juventus Domo partita più che bene. Sola in vetta dopo quattro turni e con 12 punti in classifica.

‘’Ma nel calcio arrivano anche le sconfitte e i momenti difficili – aggiunge – ed è lì allora che dovremo reagire. La squadra c’è. Siamo in 19 giocatori, anche se abbiamo un ragazzo del 2003 con un infortunio al ginocchio e rischiamo di perderlo. Dunque potremmo anche cercare un altro giocatore, ma è un discorso da fare con calma, senza snaturare la rosa perché so di avere un bel gruppo che non voglio snaturare. Se ne arriverà uno dovrà essere un giocatore ‘giusto’ che non incida sul clima interno’’.

Oltre alla Juventus Domo chi sono le favorite?

‘’Tante! E’ un campionato ancora più difficile di quello scorso quando eravamo poche formazioni da alta classifica – spiega - . Quest’anno la schiera è folta. Prima tra tutte il Città di Casale che è forte e che ha anche inserito due nuovi giocatori e secondo me ha l’obbligo di vincere il campionato. Poi ci sono il Trino e l’Ivrea che stenta ma rientrerà in gruppo, ma anche Quincinetto, Dufour Varallo e Ceversama che si è ancora rinforzato’’.