Promozione, la capolista Juventus Domo in campo a Ivrea

Due squadre d’alta classifica avversarie delle formazioni del Vco. Parliamo dei Lupetti Bianchi Trino e del Città di Casale, che saranno rispettivamente avversarie di Piedimulera e Ornavassese, che stanno faticando in questo inizio di stagione

I Lupetti di Trino viaggiano con 7 punti e nessuna sconfitta al momento. Saranno in casa del Piedimulera che stenta ad assestarsi nel nuovo campionato. Tre partite, zero punti per la truppa di Poma.

Anche l’Ornavassese, dopo la vittoria sull’Ivrea, ha infilato due ko di fila. E riceverà l’ostico Città di Casale che vanta 7 punti ma soprattutto non ha ancora subito un gol. Compito dei ragazzo di Fusè cambiare i numero della classifica.

La capolista Juventus Domo viaggia versi Ivrea. Vede gli eporediesi dall’alto dei suoi punti, ma l’Ivrea non può essere quella anemica di questi primi turni.

Il Gravellona invece riceve il Gattinara. Arancioneri con un solo punto in carniere, vignaiolo a quota 5. Per l’undici di Agostini serve invertire la marcia.

Infine l’Arona va in casa della Union Novara, fanalino di coda. La squadra lacuale ha cancellato lo zero delle vittorie col successo di domenica. Deve ripetersi per proseguire la marcia.

In programma anche: Ceversama-Virtus Vercelli; Orizzonti Canavese-Bianchette Colleretto; Quincinetto Tavagansco-Dufour Varallo.