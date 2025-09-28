 / Sport

Sport | 28 settembre 2025, 18:25

Promozione: Juve Domo continua a volare, bene Arona, cade il Piedimulera

I granata passano a Ivrea e restano in testa, perde ancora l'Ornavassese

La quarta giornata del campionato di Promozione regala emozioni e conferme. La Juventus Domo prosegue la sua marcia inarrestabile, conquistando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica con 12 punti. I granata hanno superato di misura l’Ivrea grazie a una rete di De Bei.  
Il Gravellona San Pietro ha raccolto un pareggio casalingo 1 a 1 contro il Gattinara, un punto che muove la classifica ma che non basta a togliere i granata dalle ultime posizioni. Il Piedimulera, è sconfitto in casa dai Lupetti Bianchi Trino per 1-0. Il ko lascia la formazione ossolana ancora a zero punti, con quattro sconfitte in altrettante gare. L’Ornavassese è piegata di misura dal Città di Casale.

L’Union Novara non riesce a invertire la rotta e incassa la quarta sconfitta consecutiva, stavolta al cospetto dell’Arona che si impone per 2-0. 

r.s.

