Escursionista bloccato al bivacco Gries, recuperato dal Soccorso Alpino VIDEO

Intervento complesso quello portato a termine dai tecnici della Stazione di Formazza del Soccorso Alpino. Un giovane escursionista è rimasto bloccato al Bivacco Gries a causa delle condizioni meteorologiche proibitive, che hanno reso impossibile il recupero con l’elicottero a causa del forte vento. La squadra di soccorritori ha raggiunto il ragazzo via terra, garantendo un recupero in piena sicurezza e accompagnandolo a valle senza conseguenze per la sua salute.
