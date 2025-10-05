 / Cronaca

05 ottobre 2025

Escursionista bloccato al bivacco Gries, recuperato dal Soccorso Alpino VIDEO

Maltempo e vento forte impediscono all’elicottero di levarsi in volo: i volontari Cnsas intervengono via terra e lo riportano in salvo

Intervento complesso quello portato a termine dai tecnici della Stazione di Formazza del Soccorso Alpino. Un giovane escursionista è rimasto bloccato al Bivacco Gries a causa delle condizioni meteorologiche proibitive, che hanno reso impossibile il recupero con l’elicottero a causa del forte vento.  La squadra di soccorritori ha raggiunto il ragazzo via terra, garantendo un recupero in piena sicurezza e accompagnandolo a valle senza conseguenze per la sua salute.

