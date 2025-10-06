Il Lions Club Verbano Borromeo incontra il Dott. Giammario Spadacini e accoglie un nuovo socio

Il Lions Club Verbano Borromeo ha avuto il piacere di ospitare, durante il meeting del 3 ottobre 2025, il Dott. Giammario Spadacini, stimato cardiologo dell’Istituto “Mater Domini”, specialista nella divisione di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione. Nel corso della serata, il Dott. Spadacini ha tenuto una relazione di grande interesse scientifico e divulgativo, incentrata sui recenti sviluppi in ambito cardiologico, con particolare attenzione ai dispositivi di supporto alla funzione cardiaca, quali pacemaker e defibrillatori sottocutanei. La sua esposizione ha guidato i soci attraverso una panoramica aggiornata delle innovazioni tecnologiche in cardiologia, spiegando in modo chiaro e accessibile il funzionamento, le indicazioni cliniche e le prospettive future di questi strumenti salvavita. Un focus specifico è stato dedicato ai progressi nel campo dell’elettrofisiologia, branca della medicina che studia i disturbi del ritmo cardiaco e che oggi, grazie a tecnologie sempre più sofisticate, consente interventi meno invasivi e più efficaci. Il meeting è stato anche occasione per accogliere ufficialmente un nuovo socio nel Club: Marco Luigi Delsignore. Il nuovo membro è stato presentato ai soci e ha espresso entusiasmo per l’inizio di questo percorso, mettendosi a disposizione per contribuire attivamente alle attività e ai valori del Club. La serata si è conclusa in un clima di amicizia e partecipazione, con un sentito ringraziamento al Dott. Spadacini per l’eccellente intervento e un caloroso benvenuto al nuovo socio Delsignore. Ancora una volta, il Lions Club Verbano Borromeo conferma il proprio impegno nella promozione della cultura, della salute e della solidarietà, valori fondanti del lionismo.