06 ottobre 2025

Al Velvet si balla con la serata "Passione a 90”

Sabato 11 ottobre musica, divertimento e dancefloor dedicati ai successi pop, dance degli anni Novanta

La notte del Velvet Club si prepara a trasformarsi in un viaggio nei ricordi degli anni Novanta. Sabato 11 ottobre è in programma la serata “Passione a 90”, un evento interamente dedicato ai brani che hanno segnato un decennio tra pop, dance e hip hop. 

Dalle ore 22, il locale ospiterà una vera e propria festa a tema, con dj set e atmosfere pensate per riportare sul dancefloor l’energia e le hit che hanno fatto ballare un’intera generazione. Dai grandi classici della musica dance alle canzoni più iconiche del periodo, la scaletta punta a coinvolgere sia chi quegli anni li ha vissuti in pieno sia chi li ha riscoperti in seguito.

L’ingresso è previsto a 18 euro, comprensivo di consumazione. Non mancherà anche il divertimento legato al dress code: il pubblico è invitato a interpretare liberamente lo stile anni ’90, in un gioco di rimandi vintage che contribuirà a ricreare l’atmosfera dell’epoca. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire la pagina Instagram del locale: velvet_club.

