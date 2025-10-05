“Riaccendere la memoria…con la musica”: un concerto benefico per l'Alzheimer Caffè

Venerdì 17 ottobre alle 21.00 la chiesa della Cappuccina di Domodossola ospita “Riaccendere la memoria…con la musica”, evento benefico organizzato dagli operatori del servizio sociale professionale del Ciss Ossola a sostegno dell'Alzheimer Caffè dell'Ossola, attività presente sul territorio dal 2022, rivolta alle persone affette da demenza ed i loro familiari e caregivers.

L’iniziativa prevede un concerto di tre diversi cori del territorio: Valgarina, Gaudium e Iris, che allietano il pubblico con le loro interpretazioni di canti tradizionali. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà interamente devoluto alle attività dell’Alzheimer Caffè.

Gli incontri dell’Alzheimer Caffè, intanto, proseguono regolarmente e si tengono la prima e la terza settimana di ogni mese dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede del Ciss Ossola, in via Mizzoccola a Domodossola.