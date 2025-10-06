Tanti visitatori alla 43esima Mostra Bovina FOTO

Una bella giornata di sole ha richiamato tanta gente domenica 5 ottobre a Santa Maria Maggiore per la 43esima edizione della Mostra Bovina della Valle Vigezzo. Una fiera, questa, che si è tenuta nell’area del Centro del Fondo, che ha visto anche la presenza di tante bancarelle di artigianato e prodotti locali. “È una manifestazione che si consolida sempre di più, anno dopo anno – spiega Ettore Besana, presidente dell’associazione agricoltori e allevatori della Valle Vigezzo -. In valle ci sono diversi giovani che si sono avvicinati a questa professione, che è prima di tutto una passione: non ci sono giorni liberi, si ha a che fare con gli animali che, in quanto vivi, richiedono un impegno costante”. Besana ha anche toccato il tema dei grandi predatori: “Non ho nulla contro il lupo e l’orso, ma le cose devono essere regolamentate meglio, ora si va verso un declassamento del livello di protezione del lupo che, come si sa, causa non pochi problemi a noi allevatori”.