Cultura | 06 dicembre 2025, 09:25

Santa Maria Maggiore, aperture straordinarie per la mostra di Emilio Sommariva

L'esposizione alla scuola di belle arti Rossetti Valentini sarà visitabile in occasione dei mercatini di Natale

In occasione dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, che dal 6 all’8 dicembre porteranno in Valle Vigezzo migliaia di visitatori, la scuola di belle arti Rossetti Valentini ha programmato un’apertura straordinaria per ammirare la mostra “La Valle Vigezzo nella fotografia e nella pittura” dedicata a Emilio Sommariva. La mostra sarà aperta da sabato 6 a lunedì 8 dicembre alle 9.30 alle 17.30.

Successivamente, nel periodo delle feste, sarà possibile visitare la mostra dal 27 al 31dicembre e dal 2 al 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

l.b.

