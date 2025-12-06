Santa Maria Maggiore, aperture straordinarie per la mostra di Emilio Sommariva

In occasione dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, che dal 6 all’8 dicembre porteranno in Valle Vigezzo migliaia di visitatori, la scuola di belle arti Rossetti Valentini ha programmato un’apertura straordinaria per ammirare la mostra “La Valle Vigezzo nella fotografia e nella pittura” dedicata a Emilio Sommariva. La mostra sarà aperta da sabato 6 a lunedì 8 dicembre alle 9.30 alle 17.30.

Successivamente, nel periodo delle feste, sarà possibile visitare la mostra dal 27 al 31dicembre e dal 2 al 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.