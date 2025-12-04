"Magie di sabbia": a Santa Maria Maggiore un evento in attesa dei mercatini di Natale

È tutto pronto per l’edizione 2025, la numero 26, dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in programma dal 6 all’8 dicembre. In attesa dell’evento, tra i più amati dell’Ossola e non solo, venerdì 5 dicembre alle 18.00 piazza Risorgimento ospita un evento di anteprima, lo spettacolo “Magie di sabbia, canti senza tempo”. Le sabbie artistiche di Andrea Arena daranno vita a splendidi disegni e coinvolgenti racconti natalizi e si uniranno ai canti del coro gospel White Spirit. Un viaggio emozionante nelle più autentiche atmosfere del Natale, arricchito da sorprese luminose. La partecipazione all’evento è gratuita.