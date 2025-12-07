Secondo giorno per i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore tra bancarelle, musica e spettacoli FOTO

Secondo giorno per i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Oggi, domenica 7 dicembre, tanti nuovi appuntamenti tra bancarelle, musica, spettacoli e molto altro. Dalle 9.30 alle 18.30 il centro storico del capoluogo vigezzino apre le porte ai visitatori con le oltre 200 bancarelle con espositori accuratamente selezionati.

Dalle 9.30 alle 18.00 al centro culturale Vecchio Municipio si potrà ammirare l’allestimento dedicato alla “Sylvanian Family”, che ospita laboratori per bambini. Dalle 10.00 alle 18.00 porte aperte anche per l’allestimento natalizio presso il vecchio lavatoio e ascoltare le esibizioni della band della onlus Work in Progress in via Rossetti Valentini.

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle13.30 alle 18.00 la “Mostra improbabile” al centro culturale Vecchio Municipio. Dalle 10.00 alle 12.00 diversi eventi: l’apertura della Casa di Babbo Natale, per la consueta consegna delle letterine, e numerosi appuntamenti musicali con La Fisarmonica delle Alpi, la Urban Swingers Band e le cornamuse di Lorenzo Prealoni e Simone Stefan, che torneranno poi in scena dalle 15.00 alle 18.00, quando riaprirà anche la Casa di Babbo Natale. Infine, dalle 16.00 “Luci e colori nel borgo” con installazioni luminose, animazioni e videomapping che illumineranno il centro storico.

