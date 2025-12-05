 / Eventi

Eventi | 05 dicembre 2025, 16:00

Santa Maria Maggiore si prepara per i mercatini di Natale

Il sindaco Cottini: "Il nostro borgo offre un'atmosfera unica. E i risultati sempre in crescita lo dimostrano"

Cresce l’attesa per la 26esima edizione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in scena dal 6 all’8 dicembre. Senza dubbio uno degli eventi natalizi più attesi dell’Ossola e non solo, i mercatini del capoluogo vigezzino sono tra i più famosi e apprezzati d’Europa e ogni anno attirano migliaia di visitatori.

“Anche quest’anno ci aspettiamo una grande affluenza - le parole del sindaco Claudio Cottini -. Quello di Santa Maria Maggiore non è solo un mercatino di Natale ma un vero e proprio evento con musica, esibizioni, punti ristoro e molto altro. Oltre ovviamente alle bancarelle con il tettuccio rosso, oltre 200, che ospitano espositori accuratamente selezionati per offrire una qualità sempre più alta”. A ospitare il mercatino le vie e le piazze del capoluogo vigezzino: “Il nostro borgo offre, con le bancarelle, i ceppi con il fuoco che arde, le luci e gli spettacoli, un’atmosfera natalizia unica. E i risultati lo dimostrano, con numeri sempre in crescita. Speriamo - conclude il primo cittadino - di migliorare sempre di più”.

l.b.

