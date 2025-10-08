Abbandono dei rifiuti accanto ai contenitori: in arrivo multe fino a 3.000 euro

La polizia locale di Domodossola informa i cittadini che sono in vigore nuove sanzioni amministrative per l’errato conferimento dei rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta. Secondo la nuova norma, chiunque abbandoni o depositi rifiuti accanto ai contenitori presenti lungo le strade può essere soggetto a sanzioni da 1.000 a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, inoltre, alla sanzione si aggiunge il fermo del veicolo per un mese.