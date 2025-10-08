Torna la festa all’Oratorio: quattro giorni tra preghiera, musica e giochi

Dal 9 al 12 ottobre grande festa all’oratorio del Sacro Cuore di via Montegrappa. Quattro giorni intensi con preghiera, incontri, conferenze, giochi per bambini e ragazzi, talent show, musica live, animazione, castagnata.

Momento centrale sarà la messa e il mandato a catechisti e animatori. Si inizia il 9 alle 20.45 con un momento di riflessione e preghiera dal titolo “Angeli per rifugiarsi sotto le ali” una riflessione su San Carlo Acutis curata dai Work in progress. Venerdì 10 ottobre alle 18.45 conferenza “Maria: donna Madonna e Santa” una riflessione storico artistica sull'iconografia mariana con Antonio D'Amico direttore del museo Bagatti Valsecchi di Milano, alle 20 buffet.

Sabato 11 alle 15.30 giochi per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.Alle 16 è in programma la presentazione del libro “Sei la nostra parte più bella lettera a mia figlia Federica ” di Benedetta Sereno Clerici Presidente della Fondazione Apri le braccia Onlus.

Un libro in cui l'autrice narra la sua toccante esperienza come madre di una figlia con disabilità. Alle 17 Disneyland Tea una merenda in lingua inglese per bambini e ragazzi. Alle 18 un'estate spaziale un momento di testimonianza dei giovani sull'estate appena trascorsa. Alle 18.30 music food and drink con i The Others. Alle 20.45 talent sow.

Alle 22.30 musica e divertimento. Durante la giornata sarà attivo il servizio bar e ristorazione. Domenica 12 alle 11 messa nel cortile dell'oratorio con mandato ai catechisti e animatori. Alle 12.30 pranzo su prenotazione alla segreteria dell'oratorio. Il costo per partecipare al pranzo è per adulti 15 euro, bambini 8 euro. Nell'ambito della festa si inserisce la 49ª Marcia degli Scarponcini in programma alle 14.30. Un evento organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini, alle 15 animazione giochi e stand e alle 16 per chiudere la castagnata.