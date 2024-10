Al Trocadero arriva la Shary Band per la serata anni 80'

Un weekend all'insegna del divertimento a Domodossola al Trocadero by Urban. Si inizia venerdì 11 ottobre, alle ore 22.00, con una mega festa dedicata agli anni Ottanta e Novanta, animata dalla Shary Band e da dj Panico. Sarà un'occasione imperdibile per rivivere i grandi successi di quei decenni, in uno spettacolo mozzafiato che promette di far ballare tutti. Il ricavato andrà all'associazione Matibellula a sostegno di ricerche sui tumori cerebrali pediatrici ed al sostegno delle cure palliative pediatriche nel Vco, ed alla associazione Ossola Amica dell'Ugi per il progetto di riabilitazione funzionale di Ugi Odv Torino (Unione genitori Italiani contro il tumore dei bambini) tramite il sostegno alle risorse umane dell'equipe riabilitativa ed educativa.

Sabato 12 ottobre invece ci saranno tre serate differenti all'interno della discoteca, in sala grande, direttamente dai club di Milano, arriverà la cantante e dj del momento, Lucky Luciana. All'Alice After Dinner, invece, sarà il turno del tributo ufficiale a Gigi D'Agostino, con l'ospite speciale Gigi L'Altro, per una serata di grande musica e divertimento. Nella sala "Il Cielo" torna l'atteso Back To The Roots con ospite Guti, noto dj argentino rinomato in ambito Tech-house.

Per maggiori informazioni e per non perdere nessuna novità segui le pagine social di Urban e Discotroca.