Prima Categoria, l'ostacolo Momo sulla strada del Gravellona San Pietro

La capolista Gravellona San Pietro deve fare i conti con il Momo, un’altra pretendente alla vittoria finale. I novaresi sono una squadra da prendere con le molle, vantano il miglior attacco del campionato ma hanno anche una delle peggiori difese.

Sarà anche una giornata di derby ossolani, a Vogogna si gioca forse il più sentito di questo campionato: i verdi di Castelnuovo ci arrivano gasati dalla prima vittoria stagionale ottenuta in casa del Bagnella, mentre il Piedimulera di Poma ha l’umore a terra dopo tre sconfitte consecutive. Ma si sa, nei derby tutto questo non conta…

La Varzese riceve invece la Virtus Villa. Entrambe le formazioni sono a quota sei punti, bottino che per i ragazzi di Chiaravallotti può essere considerato soddisfacente, anche se reduci da due sconfitte consecutive, ma per i biancoazzurri del presidente Bruno rappresentano di certo una delusione. Sempre molti gol quando gioca la Varzese: i divedrini vantano il secondo miglior attacco, ma la peggior difesa del girone.

Il Bagnella, ferito dalla sconfitta con il Vogogna, andrà nella tana del Sizzano, squadra quadrata che è reduce da tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro turni, e domenica scorsa ha espugnato il “Poscio” di Villadossola. Gli arancioneri si affidano al duo Salzano-Cabrini per sorprendere i novaresi.

Partita interessante a Cannobio, dove sarà di scena l’Agrano. I biancorossi di Pettinaroli vogliono finalmente trovare continuità di risultati, e per farlo dovranno conquistare il bottino pieno, ma i granata di Lopardo sono una squadra coriacea che venderà cara la pelle.

Partita non facile anche per il Fondotoce, che va a giocare in casa della Serravallese. I neroverdi di Sena hanno bisogno di punti, ma anche i sesiani vogliono continuare il loro buon momento.







Tutte le gare del weekend di Prima Categoria:

Vogogna - Piedimulera; Cannobiese - Agrano; Gravellona San Pietro - Momo; Quaronese - Romagnano; Serravallese - Fondotoce; Sizzano - Bagnella; Valduggia - Carpignano; Varzese - Virtus Villadossola