Promozione, la capolista Juve Domo in casa dell’Orizzonti Canavese

La sesta giornata di Promozione propone il big-match Fulgor Chiavazzese RV - Città Di Cossato con la capolista Juve Domo spettatrice interessata. Gli ossolani a loro volta sono impegnati nuovamente in trasferta, stavolta sul campo di Tonengo contro l’Orizzonti Canavese. I ragazzi di Nino vogliono sfruttare il buon momento per fare bottino pieno, padroni di casa che hanno avuto un avvio difficile, con un solo punto all’attivo.

Per l’Omegna di Ramazzotti sfida non semplice con i nerazzurri del Cameri. I cusiani si sono risollevati dopo un periodo complicato, e cercano la terza vittoria consecutiva. Anche i novaresi vengono da due vittorie di fila, partita aperta a qualsiasi risultato.

A Ornavasso arriva la Virtus Vercelli, in una sfida tra matricole che vede i vercellesi meglio posizionati in classifica, almeno fino a questo momento. Gli uomini di Fusè fin qui hanno avuto problemi realizzativi, sono infatti il peggior attacco del girone, occorre invertire la tendenza.

Un Feriolo ferito e privo di diversi giocatori squalificati riceve il Gattinara, reduce dalla sconfitta interna contro la Juve Domo. A parte quest’ultimo risultato negativo, i vignaioli hanno dimostrato di essere una buona squadra, non sarà semplice per i ragazzi di Pissardo centrare una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica e per il morale.

Le partite:

Omegna - Cameri; Orizzonti Canavese - Juventus Domo; Arona - Dufour Varallo; Feriolo - Gattinara; Fulgor Chiavazzese RV - Città Di Cossato; Ivrea - Montanaro; Ornavassese - Virtus Vercelli; Union Novara - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella