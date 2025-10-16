Danza, le allieve della Butterfly in un'audizione alla Royal Academy di Londra

Nelle scorse settimane le allieve della scuola di danza Butterfly di Assunta Zavettieri hanno partecipato ad un'importante audizione organizzata dalla Royal Academy of Dance di Londra. In giuria Michele Vegis, che è stato parte dello staff di “On Dance” la settimana della danza a Milano diretta da Roberto Bolle e maestro ospite e alla regia del “Roberto Bolle and Friends” a Trieste, Genova, Caracalla, Bologna, Taormina, Pechino e Shanghai, Dubai e Abu Dhabi. Inoltre, sempre in giuria Cristina Zatti e Renata Justino Rad Examiner.

Oltre la lezione di un'ora, è stata insegnata una coreografia dello “Schiaccianoci” che prevede la partecipazione di giovani ballerine e ballerini per lo spettacolo che sarebbe stato messo in scena con professionisti al teatro di Pesaro. Purtroppo, però, il teatro ha riscontrato un problema al tetto e, per questo, è stato tutto rimandato al prossimo anno.

Queste le giovani allieve della scuola di Villadossola. Che hanno preso parte all’audizione: Matilda Graziobelli, Giorgia Ollio, Veronica Mansi, Sara Menocchio, Ginevra Clericó, Gemma Cittadino, Asia Leone, Carola Bassi.

La scuola Butterfly esprime inoltre i complimenti all’allieva Gemma Cittadino, ammessa al liceo coreutico di Arezzo dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma.