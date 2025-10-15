 / Calcio

Esordio in Eccellenza per le ossolane Chiara Zambonini e Mia Marijke Pelganta

Le due ragazze, nate calcisticamente nella Varzese, sono approdate alla squadra femminile del Gravellona San Pietro

A sinistra Chiara Zambonini, a destra Mia Marijke Pelganta

Prima l’esperienza nel campionato esordienti con la Varzese, ora il bel salto di categoria in Eccellenza con la maglia del Gravellona San Pietro.

Bella soddisfazione per due ragazze ossolane che hanno vestito la maglia granata della Varzese, giocando  nel campionato esordienti e affrontando formazioni composte da ragazzi.

Ora, da quest’anno, il salto in Eccellenza con i colori del Gravellona San Pietro. Una bella avventura sportiva per Chiara Zambonini, classe 2010, e per Mia Marijke Pelganta, classe 2011, entrambe di Beura Cardezza.

