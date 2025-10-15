''Quella sulla Virtus Vercelli una vittoria che fa classifica e morale''

‘’Domenica siamo andati sotto di un gol su un tiro-cross sbagliato ma è stata la sola volta in cui loro hanno tirato nella nostra porta. Devo dire che abbiamo fatto una bella partita coronata finalmente dal risultato. Sono punti che servono sia per la classifica che per il morale’’.

Così parla Adolfo Fusè, tecnico dell’Ornavassese che domenica ha piegato 3 a 1 la Virtus Vercelli, una squadra che non ha mezze misure: tre vittorie, tre sconfitte.

L’Ornavassese ha invece incassato il secondo successo in casa (dopo aver battuto l’Ivrea) e si è un po’ risollevata in classifica.

‘’E’ vero che ognuno tira l’acqua al proprio mulino – spiega Fusè - ma abbiamo fatto buone partite sinora. Con il Quincinetto abbiamo perso 1 a 0 dopo aver giocato nella loro metà campo per 60 minuiti. Poi abbiamo fatto una bella prestazione anche col Casale ma siamo usciti sconfitti. Domenica scorsa a Varallo eravamo in vantaggio ma quando abbiamo subito il gol del pari siamo calati un po’ e siamo scesi anche ‘emotivamente’, incassando la second rete. Quando fai belle prestazione ma i punti non arrivano diventa tutto difficile. La differenza rispetto all'anno scorso è che quest’anno ho qualche giocatore di maggior esperienza’’.