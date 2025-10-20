Al Domocentro le opere di Andrea Zuccari “Il Ghinga”

Si apre oggi, 20 ottobre, all’hub multiservizi Domocentro di Corso Dissegna, la mostra dedicata all’artista Andrea Zuccari, conosciuto come Il Ghinga. L’esposizione, visitabile fino a venerdì 25 ottobre, presenta quattro opere, due dipinti a china e due mini–sculture, realizzate con materiali poveri. La mostra è aperta in orario d’ufficio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Nato a Premosello Chiovenda nel 1964, Zuccari ha frequentato il Liceo Scientifico del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola e si è laureato in Scienze Agrarie all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Fin da bambino ha mostrato una grande passione per la costruzione di miniature, dedicandosi con inventiva e precisione a velieri, scacchiere artistiche, auto da corsa e aerei.

Elemento distintivo della sua produzione è l’utilizzo di materiali poveri, in particolare il cartoncino, che nelle sue mani diventa strumento di espressione artistica capace di trasformarsi in riproduzioni minuziose e ricche di fascino.

Le scacchiere artistiche, una decina finora realizzate, rappresentano una delle sue creazioni più originali: pezzi e fondo si fondono in un insieme decorativo unico. Nei dipinti a china emerge invece un linguaggio che unisce realismo descrittivo e visione onirica, restituendo un’interpretazione personale e poetica degli ambienti e delle forme.