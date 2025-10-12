Villette ricorda l'81° anniversario dei fatti dei Bagni di Craveggia

Per la rassegna “Escursioni letterarie nella memoria”, promossa dal Cai Valle Vigezzo con la Pro Loco e il comune di Villette, sabato 18 ottobre si tiene, alle 20.30 nella sala consiliare del municipio, un incontro di approfondimento storico dedicato all’81° anniversario dei fatti dei Bagni di Craveggia.

Lo storico Raphael Rues, tra i maggiori studiosi delle vicende del confine svizzero-italiano durante la Seconda guerra mondiale, terrà una conferenza dedicata all’occupazione della Valle Vigezzo tra il 1943 e il 1945. Attraverso documenti e immagini inedite, verranno ripercorsi i venti mesi di dominio nazifascista, un periodo che ha profondamente segnato la vita della comunità locale.

Nel corso della serata sarà inoltre presentato il libro “Confine di sangue: Bagni di Craveggia, 18-19 ottobre 1944”, che ricostruisce in modo dettagliato gli avvenimenti legati al tragico scontro al confine tra partigiani e truppe tedesche.

L’iniziativa, ad ingresso libero, si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria storica e della cultura del territorio, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e stimolare la riflessione sulle vicende che hanno segnato la valle.