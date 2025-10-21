Riale, la stagione dello sci di fondo può cominciare VIDEO

A Riale è tutto pronto per l’inizio ufficiale della stagione dello sci di fondo. Sabato 25 ottobre riaprirà infatti la pista del Centro del Fondo, che anche quest’anno inaugura l’inverno in anticipo grazie alla tecnica dello snowfarming, il sistema che permette di conservare la neve sotto speciali teli termici durante i mesi estivi.

“Abbiamo tolto i teli grazie al valoroso intervento di 82 volontari - racconta con orgoglio Gianluca Barp, gestore del centro - È stato un ottimo lavoro, ma anche una sorpresa, perché sono arrivate persone da ogni dove solo per partecipare a questa esperienza. Anche questo è un modo per far conoscere Riale”.

In questi giorni, il lavoro si sta concentrando sulla distribuzione della neve, con risultati molto incoraggianti. “Quest’anno di neve ne abbiamo molta di più, quindi riusciremo a fare cose che in passato non avevamo potuto realizzare - prosegue Barp - Siamo più o meno a metà del lavoro, ma i progressi sono ottimi. Una volta terminato il tracciato di due chilometri, valuteremo l’ipotesi di estendere ulteriormente la pista”. Le condizioni della neve, paradossalmente aiutate dalle leggere piogge e dal lieve rialzo termico, stanno contribuendo a creare una base di fondo particolarmente compatta e resistente.

“La neve bagnata è l’ingrediente migliore per rendere il fondo estremamente resistente” spiega Barp. La nuova stagione si annuncia dunque ricca di soddisfazioni: oltre alla pista principale, sono già arrivate prenotazioni da squadre importanti come la rappresentativa della Valle d’Aosta, quella del Friuli Venezia Giulia e, molto probabilmente, anche la nazionale italiana FISIP (atleti paralimpici).

“Ora dichiariamo ufficialmente al mondo che siamo aperti – aggiunge Barp – e poi vedremo cosa succede. Gli occhi di molti addetti ai lavori sono puntati sulla nostra webcam per capire come evolve la situazione. Ma sono certo che quest’anno ce la giocheremo alla pari con le grandi località che propongono lo stesso format”. Con una pista di altissimo livello, neve in abbondanza e tanto entusiasmo, Riale si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva.

“È l’anno delle Olimpiadi, e non nascondo che qualche speranza ce l’ho di vedere qui anche qualche top player” conclude Barp, sorridendo.



