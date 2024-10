Promozione, la Juve Domo perde il big-match e il primato in classifica

Tra sabato e domenica si è giocato il settimo turno del campionato di Promozione, con tutti i fari puntati sul big-match del “Curotti”, dove si sfidavano la Juve Domo capolista e la Fulgor Chiavazzese, squadra indicata tra le favorite alla vittoria finale. I biellesi erano reduci da due sconfitte consecutive in campionato e da un cambio di allenatore, ma hanno dato tutto in campo e alla fine sono riusciti a portare via i tre punti. Ospiti subito in vantaggio dopo soli sette minuti, i granata attaccano ma non riescono a incidere. Ancora la Fulgor in rete a sei minuti dal termine, sembra il colpo del ko ma gli ossolani riducono le distanze subito dopo con Aglio e si buttano in avanti per cercare il pareggio, però il fortino biellese tiene: finisce 1-2.

Mastica amaro mister Michael Nino, che cede lo scettro di capolista al Cossato, e perde terreno rispetto alle altre concorrenti: “E’ stata una partita condizionata dal gol incassato a freddo, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché poi non sempre si riescono a raddrizzare le partite. Nel complesso abbiamo fatto una buona partita, loro non hanno rubato nulla, ma il pari secondo me sarebbe stato il risultato più giusto. Qualche episodio non è girato a nostro favore, penso alla traversa colpita, al gol annullato per un fuorigioco molto dubbio, al rigore non concesso… mi dispiace per i ragazzi, però da martedì ricominciamo senza nessun dramma, siamo comunque secondi in classifica e stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Purtroppo oggi non ci è girata bene, dobbiamo essere ancora più convinti e cattivi per fare risultato”.

Male anche le altre squadre del VCO. Nell’anticipo di sabato l’Ornavassese cede 0-1 in casa del Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, squadra che ora si posiziona a ridosso della zona playoff. Gli uomini di Fusè non riescono a segnare, e vengono condannati dal gol di Apollo a metà del primo tempo.

L’Omegna cede di misura sul campo della Virtus Vercelli, al termine di una partita tirata che ha visto i padroni di casa avanti di due reti a inizio ripresa, è arrivata poi la reazione d’orgoglio dei rossoneri che segnano con Tonsi la rete della speranza a due minuti dalla fine, ma il tentativo di rimonta non riesce: vittoria dei gialloneri vercellesi per 2-1.

Un’altra sconfitta anche per il Feriolo, sul difficile campo della Dufour Varallo. Per l’ennesima volta i gialloblù non riescono a chiudere in 11 uomini l’incontro, stavolta a subire il rosso è Gitteh, appena rientrato dalla squalifica, dopo appena mezzora. La partita è stata ricca di episodi interessanti, i sesiani vanno sul doppio vantaggio dopo dodici minuti, un minuto dopo Progni accorcia le distanze, ma arriva poi la doccia fredda dell’espulsione. Nella ripresa al quarto d’ora la Dufour segna ancora e di fatto chiude il match, poi i ragazzi di Pissardo attaccano generosamente e riescono a segnare con Mattioni al novantesimo, ma non basta: finisce 3-2, Feriolo ancora al penultimo posto in graduatoria.

Tutti i risultati:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Ornavassese 1 - 0; Città Di Cossato - Union Novara 5 - 1; Cameri - Ivrea 1 - 0; Dufour Varallo - Feriolo 3 - 2; Gattinara - Orizzonti Canavese 2 - 1; Juventus Domo - Fulgor Chiavazzese RV 1 - 2; Montanaro - Arona 1 - 3; Virtus Vercelli - Omegna 2 - 1

Classifica:

Città Di Cossato 18 - Juve Domo, Arona 16 - Ivrea, Fulgor Chiavazzese RV, Cameri 15 - Ar Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 12 - Virtus Vercelli, Gattinara 11 - Dufour Varallo 9 - Omegna, Montanaro 7 - Ornavassese 4 - Union Novara 3 - Feriolo 2 - Orizzonti Canavese 1