Promozione, sfida delicata tra Ornavassese e Omegna

Potrebbe essere denominata “sfida della disperazione” la partita in programma domenica tra Ornavassese e Omegna. Sarà un inedito derby provinciale tra due squadre alle prese con un momento nerissimo della stagione, entrambe reduci da ben sei sconfitte consecutive, e relegate rispettivamente in ultima e terzultima posizione in classifica, con i due peggiori attacchi del girone. Inutile dire che una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe, per provare a risalire la china e avvicinare la zona salvezza, che in questo momento appare molto lontana.

Obiettivi diversi per la Juve Domo della presidente Zariani, impegnata a difendere la propria posizione di leader della classifica sul difficile campo di Roccapietra, in casa della Dufour Varallo. I sesiani occupano una tranquilla posizione di metà classifica e dispongono di un buon attacco, pur concedendo qualcosa in difesa, i granata fin qui hanno sempre vinto lontano dal “Curotti”.

Vuole conquistare il primo successo di questa stagione il Feriolo di Luca Porcu, che nelle ultime due uscite si è concesso il lusso di fermare sul pareggio le due capolista Cossato e Juve Domo. La classifica rimane comunque deficitaria, serve una vittoria per dare una svolta e rincorrere la salvezza. Svolta che è riuscita nelle ultime settimane agli Orizzonti Canavese, che alla settima giornata languiva a quota un punto, e ora sarebbe salva senza playout, dopo aver conquistato la bellezza di 13 punti nelle ultime cinque partite.

Le partite:

Omegna - Ornavassese; Arona - Fulgor Chiavazzese RV; Cameri - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Dufour Varallo - Juventus Domo; Feriolo - Orizzonti Canavese; Ivrea - Union Novara; Montanaro - Città Di Cossato; Virtus Vercelli - Gattinara