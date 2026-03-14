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Eventi | 14 marzo 2026, 09:49

Calasca celebra San Giulio, patrono degli edili

Il 15 marzo una giornata di festeggiamenti

Calasca celebra San Giulio, patrono degli edili

Domenica 15 marzo Calasca Castiglione celebra San Giulio, patrono dei muratori e degli edili, con una festa - giunta alla sua 28esima edizione - organizzata dal Gruppo Edile di Calasca Castiglione. La giornata si apre alle 9.30 presso la sede del gruppo, con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Alle 11.00 la messa in suffragio degli edili defunti nella cattedrale di Calasca, animata dalla corale parrocchiale; al termine della celebrazione, la partenza della processione con la statua di San Giulio perle vie del paese, accompagnata dal Premiato Corpo Musicale di Bannio. Alle 12.30 pranzo al ristorante Concordia di Vanzone e nel pomeriggio i saluti delle istituzioni e delle autorità, con la consegna delle benemerenze e l’estrazione della lotteria.

l.b.

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