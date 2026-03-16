Villadossola ricorda Attilio Bagnolini a 90 anni della morte

Gli Alpini di Villadossola ricordano il 90° anniversario della morte di Attilio Bagnolini, al quale sono in città sono state dedicate sia l’Istituto scolastico cittadino che la piazza sulla provinciale 166 ed un cippo al parco delle Rimembranze. Mentre la Marina Militare aveva, in passato, intitolato 2 sommergibili. Il primo della classe Liuzzi che partecipò alla Seconda Guerra Mondiale, il secondo della classe Toti che fu operativo sino al 1991.

Bagnolini, medaglia d’oro al valor militare, era nato nel 1913 a Villadossola: faceva parte dell’11° Reggimento Alpini, Battaglione Intra, 7a Compagnia.

Bagnolini cadde durante la campagna d’Africa, nella battaglia dei Laghi Ascianghi, il 31 marzo 1936 ai 2512 metri del passo Mècan (Africa Orientale). Fu decorato di Medaglia d’oro al V.M. alla memoria

Già nel 2016, Bagnolini venne ricordato a Villadossola con tre giorni di eventi ai quali partecipò anche una delegazione di Mercato Saraceno, la cittadina romagnola gemellata con Villadossola. Terra, quella romagnola, di cui era originaria anche la famiglia Bagnolini.

La giornata di ricordo, in programma sabato 21 marzo, è organizzata dal Gruppo Alpini di Villadossola in collaborazione con i famigliari di Bagnolini. In programma un concerto della Brigata Alpina Tridentina e del Coro Valdossola nella chiesa della Noga, alle ore 21.

Ricordiamo che due anni fa Ossolanews chiese allo Stato Maggiore della Marina perché non fossero state intitolare altre navi all’alpino villadossolese.

’Ne terremo nel dovuto conto, nell’ambito dei futuri processi decisionali che porteranno all’assegnazione dei nomi alle nuove costruzioni della Marina Militare’’ rispose la Marina Militare con una nota del Coordinatore di Reparto e Capo 4° Ufficio Dottrina e Standardizzazione , 3° Reparto Piani, Operazioni e Strategia Marittima.