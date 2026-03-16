Domodossola, inaugurata la Fiera del libro illustrato per l’infanzia “Fiabe senza confini”

È stata inaugurata sabato 14 marzo al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola la Fiera del libro illustrato per l’infanzia e Premio letterario internazionale “Fiabe senza confini – dalla Domus Oxilia al cuore dei bambini”, rassegna dedicata alla letteratura per i più piccoli che proseguirà con incontri, presentazioni e spettacoli fino al 28 marzo.

All’apertura erano presenti il presidente del Kiwanis Club Domodossola Federico Spinozzi e il presidente del Kiwanis Club Oberwallis Fabian Molinari, con le rispettive delegazioni, a testimonianza del gemellaggio italo-svizzero da cui il progetto è nato. Per il Comune di Domodossola è intervenuta l’assessora Antonella Ferraris. Tra i presenti anche Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco Domodossola e membro della giuria del premio letterario, insieme ad altri giurati come Giuliana Saletta e Tiziana Lilò, oltre al presidente delle Acli Vco Luca Tallarico e al presidente dell’Associazione Musei d’Ossola Paolo Lampugnani, oltre ad autrici in concorso e a un pubblico di appassionati di letteratura per l’infanzia.

Il docu-musical “Da I Domodossola al Coro Blu: una fiaba senza confini”, previsto per la serata inaugurale, è stato invece rinviato a causa del maltempo. Lo spettacolo andrà in scena sabato 21 marzo alle ore 21 nell’auditorium del collegio. Ideato e prodotto da Liana Righi con Ornella, Bani e Laura Miserocchi, e realizzato con la collaborazione di Federico Spinozzi e Luca Costale, lo spettacolo unisce musica dal vivo, narrazione e materiali d’archivio – con interventi di videoarte di Michele Scaciga – per raccontare il percorso dei fratelli Miserocchi, dal palco del Festival di Sanremo alla direzione del Coro Blu. L’ingresso è su prenotazione tramite Eventbrite con una donazione consigliata di 10 euro destinata a progetti per l’infanzia.

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo la rassegna ha invece proposto tre presentazioni librarie con autrici del territorio. Ad aprire gli incontri è stata Veronica Spataro con il libro “Il Pidro”, racconto ironico e delicato che, attraverso un personaggio volutamente indefinito, invita a guardarsi dentro e a riconoscere le proprie emozioni. L’autrice ha coinvolto direttamente il pubblico utilizzando alcuni oggetti citati nella storia, trasformando la presentazione in un momento partecipato e interattivo.

A seguire Simona Grillea e Marinella Rossetti, educatrici della scuola Casetti, hanno raccontato la nascita della fiaba “Il Merlo Fragola”, ispirata a un episodio realmente accaduto in classe: l’incontro con un merlo apparso fuori dalla finestra dell’aula e simbolicamente “adottato” dai bambini. Da quell’esperienza è nata una storia che ha viaggiato in tutta Italia portando un messaggio di cura, attenzione e rispetto. La presentazione, realizzata con un teatrino Kamishibai autoprodotto e accompagnata da un filmato, ha coinvolto con efficacia sia i più piccoli sia gli adulti.

A chiudere il pomeriggio è stata Lucia Bogani, conosciuta da molti domesi come la “nonna Lucia”, per anni titolare dell’omonima farmacia e oggi in pensione. Insieme alla nipotina Sofia ha raccontato il significato delle sue favole, storie nate per trasmettere valori e accompagnare con dolcezza la crescita dei nipoti.

La rassegna proseguirà nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti: mercoledì 18 marzo la presentazione del libro “Le avventure di Iris” a cura del Centro diurno per i disturbi dello spettro autistico “Sesamo”; venerdì 20 marzo un laboratorio per le scuole condotto da Elisa Vincenzi, seguito dalla presentazione del suo libro “Il mio posto nel mondo”. Domenica 22 marzo, invece, è prevista la presentazione del volume “Le storie di Bosco Bello” di Maria Carfora, in dialogo con Antonella Marangoni, seguita dal concerto del White Spirit Choir.

La Fiera si concluderà il 28 marzo con la premiazione del concorso letterario “Fiabe senza confini”, preceduta dalla presentazione dei libri pubblicati per beneficenza dal Kiwanis International in Italia, tra cui “U e i suoi fratelli”, esperienza che ha dato ispirazione alla rassegna.

L’intera manifestazione rientra nel “Marzo Kiwaniano”, seconda edizione del progetto promosso dal Kiwanis Club Domodossola in gemellaggio con il Kiwanis Club Oberwallis, con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e delle città di Domodossola e Villadossola, e la collaborazione della Pro Loco Domodossola.