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Eventi | 14 marzo 2026, 07:30

Viva Vittoria, rimandato per maltempo l'evento conclusivo a Domodossola

L'iniziativa del 15 marzo in via Rosmini sarà recuperata prossimamente

Viva Vittoria, rimandato per maltempo l'evento conclusivo a Domodossola

È stata rinviata a data da destinarsi, a causa delle previsioni meteo avverse, l'iniziativa conclusiva del progetto Viva Vittoria Vco, inizialmente in programma per domenica 15 marzo a Domodossola. L'evento, organizzato per promuovere la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, sarà recuperato prossimamente: l'organizzazione comunicherà la nuova data appena possibile.

L'evento prevede l'esposizione delle oltre 1200 coperte realizzate a mano da volontari, gruppi e associazioni del territorio, che andranno a decorare la via Rosmini in un'esplosione di colori. Le coperte saranno in vendita, a offerta libera: il ricavato della giornata sarà destinato ai progetti del Centro Antiviolenza del Vco.

l.b.

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