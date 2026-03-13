“Profumo su misura”: a Santa Maria Maggiore un laboratorio per creare la propria fragranza

Un’esperienza originale per scoprire il mondo delle fragranze e diventare profumieri per un giorno. Sabato 21 marzo alle 17 la Casa del Profumo Feminis-Farina di Santa Maria Maggiore ospiterà il laboratorio “Profumo su misura: viaggio nella creazione olfattiva”, un appuntamento speciale dedicato alla creazione di un’essenza personalizzata.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito della decima edizione della Giornata del Profumo promossa dall’Accademia del Profumo. Durante l’incontro i partecipanti potranno scoprire i segreti della composizione olfattiva e realizzare una fragranza unica, guidati alla scoperta della struttura del profumo e delle sue diverse componenti: note di testa, di cuore e di fondo.

Attraverso un percorso fatto di profumi, emozioni e sensazioni, ognuno potrà individuare le essenze che meglio lo rappresentano e creare una formula personale. Un viaggio sensoriale che si inserisce nel contesto della Casa del Profumo Feminis-Farina, museo multisensoriale aperto nel 2018 e dedicato alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio tra le montagne della Valle Vigezzo.

Il workshop inizierà alle 17 e avrà una durata di circa un’ora e mezza. L’attività è prevista per un minimo di tre e un massimo di sei partecipanti. Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo email casadelprofumosmm@gmail.com.