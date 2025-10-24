Addio a don Erminio Ruschetti: una vita al servizio delle comunità del Vco

È mancato ieri, giovedì 23 ottobre, don Erminio Ruschetti, ex parroco di Suna. Aveva 79 anni. Il sacerdote, prima di a Verbania, è stato prima vicario e poi parroco in diversi comuni del Vco.

Nato a Valstrona nel 1946, è stato ordinato sacerdote nel 1970 e all’inizio del suo sacerdozio è stato vicario parrocchiale nella comunità di Gravellona Toce. Tra il 1979 e il 1992 è stato parroco di Fornero e Massiola in Val Strona, per poi prestare servizio a Ramate, dove è rimasto uno al 2008. Per un breve periodo, nel 2007, ha retto la parrocchia di Gravellona Toce, che era in attesa di un nuovo parroco.

Nel 2009 don Erminio è diventato parroco di Migiandone e vicario di Ornavasso, fino al 2017, quando è diventato parrocco i Suna. Dal 2023, a causa di problemi di salute, si trovava nella Pia Casa Divina Provvidenza di Novara.

Nella giornata di sabato 25 ottobre la salma sarà trasportata a Germagno, dove domenica 26 ottobre alle 20.30 sarà recitato il rosario. Sempre nella chiesa di San Bartolomeo di Germagno saranno celebrati anche i funerali, presieduti dal vescovo Franco Giulio Brambilla, lunedì 27 ottobre alle 15.00, preceduti alle 14.30 dall’Ufficio dei Defunti delle confraternite di Germagno e Loreglia.