A Domodossola il progetto del Mit sulla sicurezza al volante

Dopo il successo delle tappe di Asti, Alessandria e Torino, il progetto del Mit "Metti la Sicurezza al Volante" si prepara a far tappa a Domodossola. Sono oltre venticinque gli eventi organizzati in Piemonte e in Liguria per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la popolazione, dai giovanissimi agli over 65.

L'iniziativa è coordinata dalla Direzione generale territoriale del Nord-Ovest e coinvolge forze di polizia, enti locali, associazioni di categoria del settore autoscuole e altre realtà attive nei territori che ospitano gli appuntamenti. Lo scopo è quello di favorire un uso più consapevole dei veicoli stradali, con un'attenzione particolare alla formazione di neopatentati e trasgressori, senza dimenticare le iniziative di aggiornamento riservate alla popolazione adulta.

Le attività coinvolgono le 12 province del Piemonte e della Liguria e vedono il coinvolgimento di scuole e comunità locali, con eventi specifici organizzati per fasce d'età. Per il Verbano-Cusio-Ossola la scelta è ricaduta sulla città di Domodossola.

Le iniziative si suddividono in tre categorie:

“Teatro in strada”: spettacoli educativi su tematiche legate alla sicurezza stradale, rivolti a diverse fasce d’età. L'intento è quello di promuovere l’adozione di comportamenti adeguati portando tra i banchi di scuola e non solo un progetto strutturato in due fasi, una di spettacolo interattivo e un’attività laboratoriale;

“Sicurezza in Piazza”: si tratta di eventi aperti al pubblico che si svolgono nei centri urbani. Previsti percorsi di guida simulati, giochi interattivi, simulazioni di guida, lezioni di primo soccorso e dimostrazioni con l’ausilio di innovative soluzioni tecnologiche, come il Tir Crash Test Experience, un laboratorio mobile con simulatori di impatto e di ribaltamento;

“Over 65”: prevista una terza fase, tra novembre e dicembre, per sensibilizzare gli automobilisti adulti e permettere loro di “rispolverare” le nozioni teoriche alla base di una guida sicura.

A Domodossola sono in programma due giornate di eventi. Il primo si svolgerà il 25 ottobre dalle ore 9 alle 13 in Piazza Matteotti e sarà aperto alla cittadinanza, che potrà assistere a simulazioni e dimostrazioni pratiche con l'ausilio di strumentazioni e tecnologie innovative. Si tratta di appuntamenti che prevedono lezioni teoriche sulla conduzione del mezzo e sul primo soccorso, simulazioni pratiche con l'ausilio di strumenti tecnologici volti a illustrare criticità e tecniche di conduzione del mezzo in ambiente controllato nonché incontri con la Polizia Locale, volti a far comprendere l’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole, attraverso testimonianze di casi reali di incidenti stradali. All'iniziativa parteciperanno Polizia Stradale, Polizia Locale, Protezione Civile, Confarca e la Federazione Motociclistica Italiana.

Nella mattinata del 30 ottobre, sono previsti, invece, due spettacoli per i giovani della Scuola Media Floreanini di Domodossola, con il coinvolgimento di 200 allievi. Gli eventi si svolgeranno direttamente all'interno dell'istituto.