"Osterie d'Italia 2026": due ristoranti del Vco tra le eccellenze di Slow Food

È stata pubblicata in questi giorni "Osterie d’Italia 2026”, la nuova edizione della guida di Slow Food dedicata alle osterie d’eccellenza. La guida segnala ben 1980 locali in tutta Italia, accuratamente selezionati da un team di 250 esperti; tra questi, 337 ristoranti sono stati insigniti della “Chiocciola”, il massimo riconoscimento, che viene attribuito a coloro che si distinguono per l’attenzione all’ambiente, alle materie prime e alla cucina, in linea con i valori fondamentali di Slow Food.

Tra i 1980 locali segnalati dalla guida, due sono le eccellenze del territorio del Vco: La Ramplina di Stresa e il Divin Porcello di Masera. Entrambi di distinguono per una grande attenzione alle materie prime del territorio e alla tradizione enogastronomica locale. Nessuna Chiocciola, tuttavia, è stata assegnata in provincia.