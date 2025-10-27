Il Distretto dei laghi al World Travel Market di Londra: "Insieme si va più lontano"

Anche quest’anno il Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola parteciperà alla World Travel Market (Wtm) di Londra, rassegna fieristica internazionale del turismo che si terrà nella capitale britannica dal 4 al 6 novembre prossimi. Lo annuncia in una nota il presidente dell’Atl Francesco Gaiardelli, che spiega: “Vi prendiamo parte perché la Wtm è il grande evento di riferimento del settore viaggio per tutto il mondo anglosassone che per noi, dati alla mano, rappresenta un flusso importantissimo. Essere presenti a Londra – prosegue il numero uno dell’Atl – ci permette di insistere in un contesto d’eccellenza su promozione e valorizzazione del nostro brand, che come sappiamo, grazie a laghi e monti dell’Ossola ma non solo, è fiore all’occhiello a livello piemontese. La strada da seguire per renderci sempre più attrattivi e interessanti – si legge nel comunicato – è quella di lavorare tutti insieme, perché da soli si va veloci, ma insieme si arriva più lontano”.

Ancora Gaiardelli: “Il turismo contemporaneo è legato a dinamiche che vertono attorno al virtuale, e in questo senso siamo molto attivi e capaci come dimostrano le visite da record del portale Atl, ciò nonostante – conclude Gaiardelli – essere presenti alle migliori fiere internazionali, dove puoi incontrare di persona tour operator e agenti di viaggio, è un privilegio e un modus operandi cui non intendiamo rinunciare”. Nello stand piemontese, grazie anche a Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, lo staff del Distretto incontrerà una selezione di buyers dal Regno Unito ma anche di altri segmenti del mercato leisure, congressuale e lusso. A corredo, brochure e guide sulle bellezze paesaggistiche dei nostri territori. Per l’occasione, sarà presentata anche la 3ª edizione di “Isole di luce” (dal 5 dicembre e per tutto il periodo festivo, fino al 6 gennaio).