Controlli della velocità in Canton Ticino dal 27 ottobre al 2 novembre

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale, ricorda che la velocità eccessiva rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura fatali.

Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

In quest’ottica, e con l’obiettivo di prevenire incidenti, nel corso della settimana 44 (dal 27 ottobre al 2 novembre 2025)verranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Nel Distretto di Leventina, la Polizia cantonale effettuerà controlli a Faido, Polmengo, Piotta e Airolo, mentre le Polizie comunali interverranno a Giornico.

Nel Distretto di Blenio, la Polizia cantonale sarà presente a Olivone e Acquarossa; le Polizie comunali effettueranno controlli a Malvaglia.

Nel Distretto di Riviera, i controlli della Polizia cantonale interesseranno Biasca, località nella quale opereranno anche le Polizie comunali, insieme a Prosito.

Nel Distretto di Bellinzona, la Polizia cantonale effettuerà controlli a Castione, Claro e Bellinzona, mentre le Polizie comunali saranno attive a Monte Carasso, Bellinzona, Gudo e Giubiasco.

Nel Distretto di Locarno, le Polizie comunali saranno impegnate nei controlli a Porto Ronco, Ascona, Riazzino e Locarno.

Nel Distretto di Vallemaggia, le Polizie comunali effettueranno controlli a Gordevio, Riveo e Cevio.

Nel Distretto di Lugano, la Polizia cantonale sarà presente a Vezia e Monteceneri, mentre le Polizie comunaliinterverranno a Mezzovico, Cadempino, Bironico, Magliaso, Caslano, Astano e Canobbio.

Nel Distretto di Mendrisio, i controlli delle Polizie comunali si concentreranno a Stabio.

Controlli della velocità semi-stazionari

I controlli semi-stazionari della velocità saranno effettuati a Pianezzo, Losone, Taverne e Castel San Pietro.