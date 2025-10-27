Ecco dove saranno attivi gli autovelox in Piemonte fino a domenica 2 novembre

La Polizia di Stato ha pubblicato l’elenco aggiornato delle strade e autostrade che, nel corso della settimana, saranno interessate dai controlli elettronici della velocità nell’ambito del programma nazionale di prevenzione e sicurezza stradale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere una guida più sicura e consapevole, incoraggiando il rispetto dei limiti di velocità e contribuendo alla riduzione del rischio di incidenti sulle principali arterie del Paese.

Di seguito l’elenco delle tratte in cui, nei prossimi giorni, saranno operativi gli autovelox mobili e fissi, riportato in ordine di data e per tipologia di strada, così da consentire agli automobilisti di essere informati e adottare comportamenti di guida corretti e responsabili.

Lunedì 27 ottobre 2025

Autostrade:

A6 Torino–Savona (CN), A21 Torino–Alessandria–Piacenza–Brescia (AL), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A21 Torino–Piacenza (AT).

Strade statali:

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali:

SP1 delle Grange (VC), SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 della Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

Martedì 28 ottobre 2025

Autostrade:

A6 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO).

Strade statali:

SS10 Asti–Torino (AT), SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 della Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

Mercoledì 29 ottobre 2025

Autostrade:

A6 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO), A26/A27 Predosa–Bettolle (AL).

Strade statali:

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 della Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

Giovedì 30 ottobre 2025

Autostrade:

A6 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO).

Strade statali:

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS30 Val Bormida (AL), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino–Bardonecchia (TO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 della Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP14 Castagnole Monferrato (AT), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

Venerdì 31 ottobre 2025

Autostrade:

A6 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO).

Strade statali:

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino–Bardonecchia (TO), SS456 (AT), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 della Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

Sabato 1 novembre 2025

Autostrade:

A6 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO).

Strade statali:

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 della Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).

Domenica 2 novembre 2025

Autostrade:

A6 Torino–Savona (CN), A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO), A32 Torino–Bardonecchia (TO), A33 Asti–Cuneo (CN), A4 Torino–Milano (NO).

Strade statali:

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN e AT), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali:

SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP166 della Val d’Ossola (VB), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).