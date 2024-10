Pizzi rincara la dose sulla visita di Riboldi in Ossola: “Passerella di partito”

Mi vedo costretto a rettificare cortesemente le dichiarazioni dell’Assessore Riboldi quando parla di “scambio cordiale”, in quanto ieri mattina gli ho inviato un solo messaggio che credo di poter definire educato, ma non certo politicamente cordiale, con cui precisavo chiaramente che non avrei comunque presenziato per profonda diversità di vedute e non solo (per massima trasparenza riporto integralmente il messaggio in coda al comunicato).

La mia posizione ha trovato conferma nella caratterizzazione di partito della passerella poiché, come confermato dagli addetti ai lavori, l’organizzazione e la gestione dell’evento sul territorio apparivano essere condotte, proprio per dare un’impronta di partito, soprattutto con il fattivo impegno dell’iscritto a Fratelli d’Italia Angelo Tandurella, che però non risulta avere un incarico come addetto alle pubbliche relazioni.

Questo modo di procedere è quantomeno inopportuno sotto diversi aspetti, tra cui il fatto che Tandurella è manager di un importante gruppo privato con interessi diffusi in tutta la regione: il ruolo di “tuttofare” senza incarico andrebbe quindi attentamente evitato, a tutela dell’immagine della Regione stessa, perché potrebbe spiacevolmente sollevare diverse criticità dal punto di vista della Normativa Anticorruzione e Trasparenza, volta ad evitare i conflitti di interesse e a garantire la legittimità dell’azione amministrativa. Proprio per questi motivi la Normativa Anticorruzione richiede che gli incarichi e le attività svolte per conto della pubblica amministrazione siano sempre formalizzati, tracciabili e trasparenti.

In tale contesto, mi chiedo cosa pensi il Presidente Cirio di questa allegra gestione “informale”.

Lucio Pizzi

Ecco il mio unico messaggio all’Assessore Riboldi : “Gentile Assessore, la ringrazio ma fino a ieri sera avevo ricevuto solo una comunicazione e non un invito. Di conseguenza non ho preso in considerazione l'idea di presenziare e ho assunto altri impegni, tra cui celebrare un matrimonio. Comunque non posso esimermi dal manifestarle la mia profonda distanza dai cinque anni passati e dai dieci annunciati in materia di riorganizzazione sanitaria nonché, alla luce degli ultimi spiacevoli avvenimenti, la mia incompatibilità con i rappresentanti del centrodestra, in particolare del territorio, con cui non posso più accompagnarmi. Alla prima occasione vorrò manifestare il mio disappunto al Presidente Cirio perché, anche a fronte di posizioni diverse, ritengo non si debbano mai superare alcuni limiti di correttezza, come avvenuto di recente da parte di esponenti comunali e provinciali. Considerata la sua esperienza, sono certo che comprenderà. Mi dispiace, chiaramente niente di personale nei suoi confronti. Grazie comunque e buona giornata.”