"Il lupo tra biologia e mitologia": un incontro pubblico a Villadossola

Venerdì 1° novembre alle 20.30 si tiene, nella sala consiliare del municipio di Villadossola, un incontro pubblico sul tema del lupo, affrontando però l’argomento da un altro punto di vista: affronta, con la relativa documentazione, gli aspetti non detti, sbagliati o ignorati su questo predatore e sui sistemi di protezione. Il titolo dell’incontro è, infatti, “Il lupo tra biologia e mitologia”.

Tali argomenti di grande impatto, che di norma non vengono trattati, saranno affrontati in questo incontro con un approccio scientifico ma anche divulgativo, adatto a tutti. I relatori sono Michele Corti, presidente dell'associazione nazionale per la tutela dell'ambiente e della vita rurali, già docente di zootecnia di montagna all'Università degli Studi di Milano, e Giovanni Todaro, giornalista naturalista e autore di testi sulla storia della fauna.

L'iniziativa ha, tra le sue finalità, anche quella di smentire, ma con dati veritieri e ufficiali, informazioni false o incomplete divulgate da molto tempo da associazioni ambientaliste e animaliste, nonché da zoologi e addetti ai lavori legati a loro e a questo settore.